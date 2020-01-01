Наши услуги помогут вам от первоначального планирования дизайна до прорисовки макетов изделий, доставки заказа и его последующего монтажа.

Замер Штат профессиональных замерщиков/дизайнеров позволяет произвести точные замеры ваших ниш/проемов, исключить погрешности в размерах, проконсультировать о технических нюансах желаемой конструкции.

Эскиз При просчете изделия вы получаете полноцветный макет изделия, такой эскиз поможет вам визуально понять как будут выглядеть ваше изделие.

Доставка Служба логистики доставит ваш заказ в нужный день и время по вашему адресу. Также при доставке возможен подъем изделий на нужный этаж и занос в помещение заказчика.