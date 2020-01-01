Мебель на заказ по индивидуальным размерам

от мебельной фабрики «Купетека»

  • Доставка
    по Москве и обл.
  • Профессиональный
    замер
  • Собственное
    производство
Прямые кухни
Прямые кухни

от 20000 руб. за п.м.

Угловые кухни
Угловые кухни

от 21000 руб. за п.м.

П-образные кухни
П-образные кухни

от 18000 руб. за п.м.

Встроенные кухни
Встроенные кухни

от 18000 руб. за п.м.

Кухни МДФ
Кухни МДФ

от 21000 руб. за п.м.

Кухни МДФ с пленкой
Кухни МДФ с пленкой

от 18000 руб. за п.м.

Кухни МДФ глянцевые
Кухни МДФ глянцевые

от 19000 руб. за п.м.

Кухни ЛДСП
Кухни ЛДСП

от 26000 руб. за п.м.

Кухни Шпон
Кухни Шпон

от 25000 руб. за п.м.

Кухни современные
Кухни современные

от 18000 руб. за п.м.

Кухни классические
Кухни классические

от 21000 руб. за п.м.

Кухни лофт
Кухни лофт

от 25000 руб. за п.м.

Кухни минимализм
Кухни минимализм

от 21000 руб. за п.м.

О компании

Компания "КупеТека" - это команда профессиональных, компетентных людей с талантливыми дизайнерами и опытными менеджерами, которые помогут вам реализовать проекты шкафов-купе любой сложности в короткие сроки.

11

Лет опыта

Наша компания была создана в 2007 году для проектирования высококачественной мебели

24

Профессиональных сотрудника

Мы собрали команду квалифицированных профессионалов дизайна и конструкторов мебели, которые знают все о раздвижных дверях.

3

Года гарантии

Все проекты, которые мы разработали, получают 3 года гарантийного обслуживания.

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Двери для шкафа купе высотой 3 метра (3000 мм)
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Встроенный зеркальный шкаф купе в прихожую

18 650 р.

Встроенный шкаф купе зеркальный
Встроенный шкаф купе зеркальный

29 000 р. 32 350 р.

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Встроенный шкаф купе в классическом стиле

86 850 р.

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21 000 р. 27 000 р.

Распашные двери для встроенного шкафа
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17 850 р.

Двери в гардеробную в коридоре
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13 000 р. 16 800 р.

Встроенный шкаф купе глянцевый
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Раздвижные двери-купе встроенные в стену
Раздвижные двери-купе встроенные в стену

20 750 р. 24 950 р.

Встроенный шкаф-купе фрезеровка ромбы на зеркале
Встроенный шкаф-купе фрезеровка ромбы на зеркале

21 000 р. 27 000 р.

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Встроенные шкафы купе с антресолью в прихожую

31 050 р.

Светлые двери для шкафа купе
Светлые двери для шкафа купе

15 450 р. 18 000 р.

Угловой зеркальный шкаф купе в прихожую
Угловой зеркальный шкаф купе в прихожую

33 050 р.

Пластиковые двери-купе для гардеробной
Пластиковые двери-купе для гардеробной

36 600 р.

Маленькие зеркальные двери для шкафа купе
Маленькие зеркальные двери для шкафа купе

13 950 р. 16 050 р.

Шкаф купе в детскую угловой
Шкаф купе в детскую угловой

71 050 р.

Шкаф купе лакобель
Шкаф купе лакобель

37 000 р. 49 000 р.

Встроенный шкаф купе с матовым стеклом
Встроенный шкаф купе с матовым стеклом

42 950 р.

Встраиваемая мебель гардеробные шкафы купе
Встраиваемая мебель гардеробные шкафы купе

40 050 р.

Три двери в шкаф купе с зеркальным наполнением
Три двери в шкаф купе с зеркальным наполнением

17 000 р. 20 200 р.

Услуги

Наши услуги помогут вам от первоначального планирования дизайна до прорисовки макетов изделий, доставки заказа и его последующего монтажа.

Бесплатный замер

Замер Штат профессиональных замерщиков/дизайнеров позволяет произвести точные замеры ваших ниш/проемов, исключить погрешности в размерах, проконсультировать о технических нюансах желаемой конструкции.

3д эскиз

Эскиз При просчете изделия вы получаете полноцветный макет изделия, такой эскиз поможет вам визуально понять как будут выглядеть ваше изделие.

Доставка

Доставка Служба логистики доставит ваш заказ в нужный день и время по вашему адресу. Также при доставке возможен подъем изделий на нужный этаж и занос в помещение заказчика.

Устанвока (монтаж)

Установка На адресе возможна профессиональная установка изделия нашими специалистами. Дату и время установки можно согласовывать по желанию клиента.

Как происходит заказ в нашей компании?

Расчет цены

Наш менеджер поможет рассчитать точную стоимость шкафа-купе и услуг, расчет может происходить по следующим вариантам: звонок на номер +7 (495) 191-01-88, заказ обратного звонка (бесплатно), заявка на почту info@kupeteka.ru.

Дизайн проект

После просчета изделия и подбора необходимых вариантов материалов для фасада, наш специалист нарисует для вас полноцветный эскиз заказываемого изделия. После визуальной оценки макета можно внести корректировки в дизайн-проект.

Подготовка договора

Клиент ознакамливается с условиями договора (предоставление услуг, сроки выполнения работ, отгрузка изделия) на производство, происходит двустороннее заполнение и подписание договора.

Предоплата

Вносится предоплата 60% от стоимости заказа, возможны следующие способы оплаты - наличный/безналичный расчет, карты Visa, Mastercard. Оставшиеся 40% оплачиваются после изготовления дверей.

Изготовление изделия

После внесения предоплаты заказ отправляется на конструкторскую обработку, по завершении обработки все технические материалы передаются на производство. Срок изготовления заказов до 7 дней.

Доставка и сборка

По окончанию производства с вами связывается служба логистики и договаривается об удобном для вас времени доставки и монтажа изделия.