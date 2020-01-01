от мебельной фабрики «Купетека»
Компания "КупеТека" - это команда профессиональных, компетентных людей с талантливыми дизайнерами и опытными менеджерами, которые помогут вам реализовать проекты шкафов-купе любой сложности в короткие сроки.
11
Лет опыта
Наша компания была создана в 2007 году для проектирования высококачественной мебели
24
Профессиональных сотрудника
Мы собрали команду квалифицированных профессионалов дизайна и конструкторов мебели, которые знают все о раздвижных дверях.
3
Года гарантии
Все проекты, которые мы разработали, получают 3 года гарантийного обслуживания.
Наши услуги помогут вам от первоначального планирования дизайна до прорисовки макетов изделий, доставки заказа и его последующего монтажа.
Замер Штат профессиональных замерщиков/дизайнеров позволяет произвести точные замеры ваших ниш/проемов, исключить погрешности в размерах, проконсультировать о технических нюансах желаемой конструкции.
Эскиз При просчете изделия вы получаете полноцветный макет изделия, такой эскиз поможет вам визуально понять как будут выглядеть ваше изделие.
Доставка Служба логистики доставит ваш заказ в нужный день и время по вашему адресу. Также при доставке возможен подъем изделий на нужный этаж и занос в помещение заказчика.
Установка На адресе возможна профессиональная установка изделия нашими специалистами. Дату и время установки можно согласовывать по желанию клиента.
Наш менеджер поможет рассчитать точную стоимость шкафа-купе и услуг, расчет может происходить по следующим вариантам: звонок на номер +7 (495) 191-01-88, заказ обратного звонка (бесплатно), заявка на почту info@kupeteka.ru.
После просчета изделия и подбора необходимых вариантов материалов для фасада, наш специалист нарисует для вас полноцветный эскиз заказываемого изделия. После визуальной оценки макета можно внести корректировки в дизайн-проект.
Клиент ознакамливается с условиями договора (предоставление услуг, сроки выполнения работ, отгрузка изделия) на производство, происходит двустороннее заполнение и подписание договора.
Вносится предоплата 60% от стоимости заказа, возможны следующие способы оплаты - наличный/безналичный расчет, карты Visa, Mastercard. Оставшиеся 40% оплачиваются после изготовления дверей.
После внесения предоплаты заказ отправляется на конструкторскую обработку, по завершении обработки все технические материалы передаются на производство. Срок изготовления заказов до 7 дней.
По окончанию производства с вами связывается служба логистики и договаривается об удобном для вас времени доставки и монтажа изделия.